Keban'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İlçe Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin hedefler, planlamalar ve uygulamalar ele alındı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda eğitim süreçleri, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, milli ve manevi değerler eğitimi, okul güvenliği, öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, eğitim kurumlarının fiziki hazırlıkları, taşımalı eğitim ve pansiyon hizmetleri, dijital eğitim platformlarının etkin kullanımı ile mesleki ve teknik eğitim, sportif faaliyetler ve aile eğitimlerine ilişkin çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: AA