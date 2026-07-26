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Keban'da 29. Birvan Piri Davut Şenliği düzenlendi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde 29. Birvan Piri Davut Şenliği gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 29. Birvan Piri Davut Şenliği gerçekleştirildi.

Ulupınar köyünün Birvan Başpınar Suyu Tepesi'ndeki Piri Davut Türbesi'nin yakınlarında yapılan şenlikte, 200 kurban kesildi.

Kesilen kurban etleri kazanlarda pişirilerek etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Keban Ulupınar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fazlı Özdemir, açıklamasında, 1997'den beri düzenledikleri şenliğin 446 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu belirtti.

Etkinlikte kesilen kurbanlara değinen Özdemir, "Ekinlerimizi, meyvelerimizi hasat ettikten sonra Allah'a şükürlerimizi sunmak için kurbanımızı kesiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde kutlama yapıyoruz." dedi.

Programa, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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