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Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir ve gaziler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Onur, gazileri makamında kabul etti.

Kaynak: AA
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