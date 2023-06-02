Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kdz. Ereğli'de kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Kdz. Ereğli'de kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektronik kaçak sigara ele geçirildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ereğli Büro Amirliğince yapılan istihbarı çalışmalarda Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir oto yıkamacı da kaçak elektronik sigara satıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada 22 adet elektronik sigara ele geçirildi. İşyeri işleticisi G.A.(40) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli tahkikata başlandı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektronik kaçak sigara ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ereğli Büro Amirliğince yapılan istihbarı çalışmalarda Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir oto yıkamacı da kaçak elektronik sigara satıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada 22 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İşyeri işleticisi G.A.(40) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli tahkikata başlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title