Kdz. Ereğli'de kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektronik kaçak sigara ele geçirildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ereğli Büro Amirliğince yapılan istihbarı çalışmalarda Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir oto yıkamacı da kaçak elektronik sigara satıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada 22 adet elektronik sigara ele geçirildi. İşyeri işleticisi G.A.(40) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli tahkikata başlandı. - ZONGULDAK