Ombudsmanlar İstanbul'da Buluşuyor

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ev sahipliğinde düzenlenecek Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu, yarın İstanbul'da başlayacak.

KDK'den yapılan açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkı vereceği, Balkanlar ve komşu ülkelerin ombudsmanlarını ve üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek forumun, 3-4 Eylül'de İstanbul Anadolu Hakimevi'nde düzenleneceği bildirildi.

Forumun, "İnsan Haklarının Korunması ve İyi Yönetimin Güçlendirilmesinde Ombudsmanlık Kurumlarının Rolü: Balkanlar ve Komşu Ülkeler Arasında Deneyim Paylaşımı" ana temasıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kamu denetçileri ve KDK uzmanlarının da forumda yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, foruma, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya'dan ombudsmanlar ve beraberindeki heyetlerin katılacağı dile getirilerek, Akarca'nın Türkiye'nin ombudsmanlık alanındaki kurumsal tecrübesini paylaşacağı kaydedildi.

Forumun, işbirliği ve ortak çözüm mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Forumda, Balkanlar ve komşu ülkelerde faaliyet gösteren ombudsmanlık kurumları ve muadil kuruluşlar arasındaki kurumsal ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve ortak standartların geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Forum kapsamında ayrıca Türkiye'nin ombudsmanlık alanındaki kurumsal tecrübesinin paylaşılması, insan hakları ve iyi yönetim ilkelerinin bölgede güçlendirilmesi ve ülkeler arasında sürdürülebilir bir işbirliği platformunun oluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğin, Kamu Denetçiliği Kurumunun uluslararası görünürlüğünün artırılmasına, Türkiye'nin insan hakları alanındaki kurumsal birikiminin uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve bölgesel sorunlara yönelik ortak çözüm mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor."

Kaynak: AA