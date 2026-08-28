KDK: Kaçak Yapı İşlemlerini Sürüncemede Bırakmayın

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kaçak yapılaşmanın önlenmesi adına yapılan başvuruda, idareler arasındaki yetki uyuşmazlığı gerekçe gösterilerek işlemlerin sürüncemede bırakılmaması gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tabak Çayı dere yatağı ve çevresindeki 4 bin metrekarelik alana bir kişi tarafından kaçak yapılar inşa edildi, izinsiz ağaçlandırma ile ıspanak yıkama havuzu yapıldı.

Kaçak yapılar nedeniyle taşınmazına ulaşımı kısıtlanan, ıspanak yıkama havuzuna su temininde sondaj yapıldığı için yeraltı suyu azalan, kendi tarımsal faaliyetlerinin engellendiğini belirten kişi, 2021'den bu yana valilik, kaymakamlık ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı başvurulardan sonuç alamadı.

Şikayet başvuruları sonrası ilgili hakkında cezai işlem uygulanmasına, yapıların "kaçak" olduğu tespitine rağmen yıkım işleminin yapılmadığını belirten şikayetçi, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, Tabak Çayı dere yatağı ve çevresinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alana yönelik "hukuka aykırı fiili müdahale ve işgalde bulunulduğunu" tespit etti.

"İdareler arasındaki görev ve yetki uyuşmazlığı nedeniyle işgalin sonlandırılmadığını" belirleyen KDK, Manisa Valiliği, Salihli Kaymakamlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi.

Karardan

KDK'nin kararında, başvuruya konu hukuka aykırı işgalin, betonarme havuzun ve izinsiz ağaçlandırma faaliyetlerinin tahliye ve yıkım işlemlerinin Manisa Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilmesi ve tahliye edilen alanın teknik denetiminin yapılarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından fiilen teslim alınması gerektiği ifade edildi.

"Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait taşınmazlara yönelik müdahalelerin öğrenilmesi halinde mülki idare amirleri gerekli soruşturmayı yaptırarak sonucu karara bağlamakla yükümlüdür." vurgusu yapılan kararda, dere yatağındaki işgal ve yapılaşmaların taşkın güvenliği ve dere yatağının doğal akışı bakımından oluşturabileceği risklerin de dikkate alınması gerektiğine işaret edildi.

KDK'nin tavsiye kararında, "İlgili kamu idarelerinin görev ve yetki uyuşmazlığını gerekçe göstererek işlemleri sürüncemede bırakmamaları gerekir." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan, KDK'nin tavsiye kararı üzerine Salihli Kaymakamlığınca gerekli işlemlerin başlatıldığı, yıkım işlemi gerçekleştirildiği ve alanın tahliye edildiği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da alanın teslim alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA