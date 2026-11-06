KDC'nin Beni bölgesinde eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 24 sivil öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde düzenlenen saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcisi Jean Katuho, Beni bölgesinde basına yaptığı açıklamada, saldırganların perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında birden fazla köyü hedef aldığını belirtti.

Saldırganların eş zamanlı olarak çeşitli köylere girdiğini aktaran Katuho, ilk belirlemelere göre 24 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Katuho, saldırganların ormana doğru kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini de ateşe verdiğini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde, saldırılar nedeniyle çok sayıda bölge sakininin evlerini terk ederek yakındaki daha güvenli yerleşim yerlerine sığındığı belirtildi.

Saldırının Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU) ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA