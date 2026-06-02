Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vakalarının Sayısı 300'ü Aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısı 343'e ulaştı. Sağlık Bakanı Roger Kamba, salgının en yoğun olduğu Ituri bölgesinde müdahale çalışmalarının hızlandırıldığını ve Bunia Havalimanı'nın bu hafta yeniden açılacağını duyurdu.

KİNŞASA, 2 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba, ülkede teyit edilen Ebola vaka sayısının 343'e ulaştığını duyurdu.

Devlete ait Kongo Basın Ajansı'nın haberine göre Kamba, pazartesi günü Başbakan Judith Suminwa'nın başkanlığında düzenlenen Ebola ile mücadele koordinasyon toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu.

Kamba, hükümet heyetinin salgının en yoğun görüldüğü bölge olan doğudaki Ituri vilayetinin başkenti Bunia'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından müdahale çalışmalarının daha hedef odaklı hale geldiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise şu anda yalnızca insani yardım uçuşlarına açık olan Bunia Havalimanı'nın bu hafta yeniden hizmete açılmasının beklendiğini söyledi.

Muyaya, "El yıkama ve ateş ölçümü gibi önleyici tedbirlere yönelik altyapının oluşturulmasıyla Bunia Havalimanı bu hafta yeniden açılacak. Havalimanının yeniden faaliyete geçmesi, salgınla mücadele çalışmalarına yönelik desteğin ulaştırılmasını kolaylaştıracak" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında tespit edilmişti. 15 Mayıs'ta ilan edilen son salgın, o tarihten bu yana ülkede görülen 17. Ebola salgını oldu.

Kaynak: Xinhua
