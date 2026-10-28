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KDC'de doğrulanmış Ebola vaka sayısı 10 bin 60'a, ölü sayısı 4 bin 887'ye yükseldi

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KDC Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 10 bin 60'a, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 887'ye yükseldiğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 10 binden fazla kişiye virüs bulaştığını ve neredeyse yarısının öldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 10 binden fazla kişiye Ebola bulaştığını ve bunların yaklaşık yarısının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından KDC'deki Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.

"KDC'de 10 binden fazla kişiye Ebola bulaştığı rapor edilirken, ne yazık ki bunların neredeyse yarısı hayatını kaybetti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bazı ailelerde birden fazla kayıp olduğuna işaret etti.

KDC hükümetinin liderliğinde ve ortakların desteğiyle yürütülen çalışmalara dikkati çeken Ghebreyesus, "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 kişi iyileşti, 1000'den fazla kişi ise halihazırda klinik bakım alıyor. Bilim, işbirliği ve toplumların katkılarıyla, Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola'yı önlemeye ve tedavi etmeye yönelik yeni aşı ve tedavi adayları geliştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, "Bu çabalar ve kaydedilen ilerleme bize sadece umut vermekle kalmıyor, salgının kontrol altına alınabileceğini ve nihayetinde sona erdirilebileceğini gösteriyor. Müdahale çalışmalarının sürdürülebilmesi için küresel dayanışma ve desteğin devam etmesi çağrısında bulunuyoruz. Çalışmalarımızı asla yavaşlatmayacağız." açıklamasında bulundu.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında doğrulanmış vaka sayısının 10 bin 60'a, hayatını kaybedenlerin sayısının da 4 bin 887'ye yükseldiği ifade edilmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgelerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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