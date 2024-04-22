KBÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 135 öğrenci için önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, hekimliğin fedakarlık isteyen, bazen uzun nöbetler tutulması gereken, eğitimi zor bir meslek olduğunu belirterek, "Orada da empati kurduğumuz zaman, gelen hastanın kendiniz, bir yakınınız, komşunuz, arkadaşınız olabileceğini göz önüne alarak davranmanız başarı şansınızı artıracaktır." ifadesini kullandı.

Hekimliğin önemli sorumlulukları olduğuna değinen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak da şunları kaydetti:

"Sizler insan canıyla uğraşacaksınız. Bu uğurda yapacağınız fedakarlıklar için hiçbir zaman yakınmayın. Hastalarınız sizlerle en gizlilerini paylaşacak, konuşacaklar. Size duyulan güveni, namusunuz bilin. Unutmayın, tıp eğitimi bir yönüyle usta çırak ilişkisidir. Siz daima istekli olacaksınız ki hocalarınızın deneyim ve birikimlerinden en iyi şekilde yararlanmış olasınız."

"Beyaz önlüğün bize yüklediği sorumluluklar var"

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ise önlüğün beyaz olmasının hem fiziksel hem de vicdani temizliği temsil ettiğini ifade etti.

"Beyaz önlük saflıktır, temizliktir, güçtür, kudrettir, sorumluluktur, vebaldir." diyen Doğan, "Üzerindeki lekeler, kırışıklıklar ise çalışkanlıktır, gururdur, kutsallığın nişanesidir. En kutsal anlamı ise hastaların duası, yakınlarının minnettarlığıdır. Beyaz önlüğün bize yüklediği sorumluluklar vardır." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencileri, önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenlerin ellerinden giydi.

"Free Mover" programı kapsamında KBÜ'de 15 günlük eğitim alan Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de hekimliğe ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren törene, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.