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KBÜ, Kazak üniversitesiyle mühendislikte tezli yüksek lisans protokolü imzaladı

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KBÜ, Kazak üniversitesiyle mühendislikte tezli yüksek lisans protokolü imzaladı
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KBÜ, Kazakistan'daki Khalel Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi ile mühendislikte ortak tezli yüksek lisans programı için protokol imzaladı. Anlaşma, lisansüstü düzeyde çift diploma imkanı sağlayacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Kazakistan Khalel Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi arasında mühendislik alanında tezli yüksek lisans protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kazakistan Khalel Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salamat Idrissov ile heyetini makamında ağırlayarak, iki kurum arasındaki akademik işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Programda Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen askeri tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rektörlük makamında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Rektör Kırışık, yaşanan hadiseden duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, Kazakistan halkına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Görüşmenin ardından Kırışık ve Idrissov tarafından iki üniversite arasında lisansüstü düzeyde çift diploma imkanı sunacak ortak tezli yüksek lisans programını içeren protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, işbirliğinin iki kurum arasındaki bilimsel potansiyeli güçlendireceğini ve ortak araştırma zeminini genişleteceğini belirtti.

Törene, KBÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Fındık, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Kutucu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur katıldı.

Kaynak: AA
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