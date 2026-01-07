Kazdağları'nda yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişi bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yürüyüşe çıktıktan sonra sis nedeniyle yönlerini kaybeden 3 kişi, ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Mehmetalan Mahallesi yakınlarından Kazdağları'na yürüyüş yapmak için çıkan C.M (21), O.K.K (37) ve İ.D'den (31) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, İDA-SAR Arama Kurtarma Ekibi, Milli Parklar Şefliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybettiği belirlenen 3 kişinin yeri cep telefonu sinyaliyle belirlendi.

Ekiplerce Dalaksuyu mevkisinde bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.