Kazdağları'nda yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişi bulundu

Kazdağları'nda yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişi bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yürüyüşe çıkan 3 kişi, sis nedeniyle yönlerini kaybederek uzun süre kayboldu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin 12 saatlik çalışması sonucu bulunarak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yürüyüşe çıktıktan sonra sis nedeniyle yönlerini kaybeden 3 kişi, ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Mehmetalan Mahallesi yakınlarından Kazdağları'na yürüyüş yapmak için çıkan C.M (21), O.K.K (37) ve İ.D'den (31) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, İDA-SAR Arama Kurtarma Ekibi, Milli Parklar Şefliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybettiği belirlenen 3 kişinin yeri cep telefonu sinyaliyle belirlendi.

Ekiplerce Dalaksuyu mevkisinde bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
