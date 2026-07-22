Haberler

Kazdağları'nda karaca fotokapana yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Kazdağları'nda yürüttükleri yaban hayatı izleme çalışmalarında bir karacayı fotokapanla görüntüledi.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kazdağları'nda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında bir karaca fotokapanla kaydedildi.

Bölgenin zengin ekosistemini ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla sürdürülen çalışmalar devam ederken, Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüzündeki sık ve bol oksijenli ormanlarında hareket eden bir karaca kameralara takıldı.

Görüntülerde, patikada sessiz adımlarla ilerleyen karacanın bir süre durarak çevredeki çalıları incelediği görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, Kazdağları'nın barındırdığı zengin biyoçeşitliliğin korunması için titizlikle çalışıldığını belirtti.

Yaban hayvanlarının doğal yaşam döngülerini güvenle sürdürebilmeleri adına yürütülen izleme ve koruma faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dediği oluyor
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor

Sadece bunu yaparak ayda 200 bin liraya yakın para kazanıyor

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek

Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek
Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü