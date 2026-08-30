Edremit'te orman yangını kontrol altında

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan, Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormana da sıçrayan yangına; 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Şevki MORALI-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı