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Kazaya Neden Olan Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

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Denizli'nin Çardak ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkarak çarpıştığı Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünde 3 kişinin ölümü, 26 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan otomobilin sürücüsü avukat Şükriye Şule Usta, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Denizli'nin Çardak ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkarak çarpıştığı Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünde 3 kişinin ölümü, 26 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan otomobilin sürücüsü avukat Şükriye Şule Usta, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizli Tutuklama Kaza Güncel Haberler

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