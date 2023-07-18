Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza sonucu cadde ortasında yanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı üzerinde motosiklet ve iki aracın birbirine çarpmasıyla meydana geldi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan motosiklet yandı, sürücüsü ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza sonucu cadde ortasında yanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı üzerinde motosiklet ve iki aracın birbirine çarpmasıyla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazanın ardından motosiklet cadde ortasında alev alev yandı. Sürücüsü ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev alan motosiklet söndürülürken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.