Haberler

Kazanın Ardından Genç Berhat'a Acı Veda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosiklet kazası geçiren 19 yaşındaki Berhat Soysal, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza sonrası yoğun bakımda tedavi edilen genç, ailesi tarafından toprağa verildi.

1) KAZADA YARALANAN BERHAT, 3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Berhat Soysal (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 15 Ekim'de Silopi ilçesi Hastane Caddesi Polis Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Berhat Soysal'ın kullandığı motosiklet ile M.O. yönetimindeki 27 AHK 908 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Berhat Soysal, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Soysal, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Berhat Soysal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak ilçeye bağlı Özgen köyünde toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.