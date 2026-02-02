Haberler

TOGÜ çift diploma programı öğrencilerinden Rektör Yılmaz'a ziyaret

TOGÜ çift diploma programı öğrencilerinden Rektör Yılmaz'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde çift diploma programına katılan Kazakistanlı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek program sürecine ilişkin deneyimlerini paylaştılar. Rektör Yılmaz, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda akademik etkileşimin önemine dikkat çekti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çift diploma programı öğrencileri Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarih ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde lisansüstü düzeyde yürütülen çift diploma programı kapsamında eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy da yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette öğrenciler, program sürecine ilişkin deneyimlerini ve memnuniyetlerini dile getirirken, akademik ve kültürel iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürütülen çift diploma programlarının, akademik etkileşimi güçlendirdiğini ve kültürler arası paylaşıma önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?

Konu: Epstein skandalı! Bakan Göktaş'a herkesin aklındaki soruyu sordu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu