Bagjan Oktyabr "Soul Therapy" dünya turuna Türkiye'den başlayacak

Güncelleme:
Uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Kazak çellist Bagjan Oktyabr, 'Soul Therapy' adlı dünya turnesine Türkiye'den başlıyor. 22 Mart'tan itibaren Diyarbakır'dan başlayarak birçok şehirde performans sergileyecek. Turne sonrası Avrupa'nın farklı ülkelerinde de konser verecek.

Uluslararası başarılara imza atan Kazakistanlı çellist Bagjan Oktyabr, "Soul Therapy" adlı dünya turnesine Türkiye'den başlıyor.

Soul Therapy, klasik müzikten çağdaş eserlere, dünya hitlerinden ulusal motiflere uzanan repertuvarıyla viyolonsel merkezli özel bir canlı performans projesi olarak sunuluyor.

Popüler Türk dizilerinden ikonik melodiler ve şarkıları kendi düzenlemeleriyle yorumlayacak sanatçı, 22 Mart'ta Diyarbakır, 24 Mart'ta Gaziantep, 25 Mart'ta Adana, 26 Mart'ta Ankara, 29 Mart'ta İstanbul'da sahnede olacak.

Türkiye konserlerinin ardından sanatçı, 31 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 1 Nisan'da Almanya'nın Köln şehrinde, 4 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de konser verecek.

Oktyabr, 5 Nisan'da Fransa'nın Strazburg, 7 Nisan'da Almanya'nın Stuttgart, 8 Nisan'da Offenbach, 10 Nisan'da Çekya'nın Prag, 15 Nisan'da Almanya'nın Nürnberg, 16 Nisan'da Leipzig, 18 Nisan'da Münih, 23 Nisan'da İsviçre'nin Zürih, 27 Nisan'da İspanya'nın Madrid, 28 Nisan'da Valensiya, 29 Nisan'da Marbella şehirlerinde konser verecek.

Turne kapsamında 6 Mayıs'ta Dubai ve 8 Mayıs'ta Katar konserleri gerçekleşecek.

Genç sanatçı, kendine özgü viyolonsel tınısı, kültürel hafızada yer etmiş melodilere getirdiği özgün yorumlar ve duygusal derinliğiyle müzikseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
