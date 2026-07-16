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Kazakistan, Lübnan'daki BM Misyonuna 11. Barış Gücü Birliğini Gönderdi

Kazakistan, Lübnan'daki BM Misyonuna 11. Barış Gücü Birliğini Gönderdi
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Kazakistan Savunma Bakanlığı, 11 kişilik barış gücü ekibinin Lübnan'da konuşlu UNIFIL bünyesinde görev yapmak üzere ülkeye ulaştığını duyurdu. Ekip, ateşkes izleme, devriye, güvenlik değerlendirmesi ve insani faaliyetler gibi görevler üstlenecek.

ALMATI, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kazakistan Savunma Bakanlığı, 11 kişilik bir barış gücü ekibinin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapmak üzere ülkeye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Kazakistan'ın 11. barış gücü birliği, Hindistan taburu bünyesinde Lübnan'ın güneyinde görev yapacak. Birliğin görevleri arasında ateşkese uyulup uyulmadığının izlenmesi, devriye faaliyetlerinin yürütülmesi, güvenlik durumunun değerlendirilmesi, BM tesislerinin korunması, yerel makamlar ve topluluklarla koordinasyon sağlanması ve BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi doğrultusunda bölgesel istikrarın korunmasına yönelik insani faaliyetlere katılım yer alıyor.

Açıklamada, Kazakistan'ın BM barışı koruma operasyonlarına katılımının ülkenin uluslararası güvenliğe katkısının önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü, bunun hem Kazakistan'ın küresel barış çabalarında sorumlu bir ortak olarak itibarını güçlendirdiği hem de askeri personeline çok uluslu görevlerde değerli operasyonel deneyim kazandırdığı ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi tarafından 1978 yılında kurulan UNIFIL'de yaklaşık 50 ülkeden 8.500 civarında barış gücü personeli görev yapıyor. Kazakistan, ilk olarak Kasım 2018'de UNIFIL'e 120 kişilik bir barış gücü birliği göndermişti.

Kaynak: Xinhua
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