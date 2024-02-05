Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan'da Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladı. Buna göre, Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifası kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV YARIN TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Hükümette Başbakan Birinci Yardımcısı olan Roman Sklyar, geçici olarak başbakanlık görevini üstlendi. Eski hükümet üyeleri de yenisi onaylanana kadar görevlerini sürdürecek. Öte yandan hükümetin istifasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yarın Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının yapılması planlanıyor.

Roman Sklyar

İSMAİLOV HÜKÜMETİ İSTİFA ETTİ

İsmailov, Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmiş, 19 Mart 2023'teki Meclis seçimi sonrası tekrar başbakan olmuştu. İsmailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı olmuştu. Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki İsmailov, 5 Ocak'ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

Alihan İsmailov

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten İsmailov, "Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak." demişti.

Siyasi gücün büyük kısmının cumhurbaşkanının elinde toplandığı petrol zengini Orta Asya ülkesinde hükümet değişiklikleri sıkça görülüyor.