Kazakistan Güvenlik Konseyi, Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadeleyi Görüştü

Kazakistan Güvenlik Konseyi, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele gündemiyle toplandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında yapılan toplantıda, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov, Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Ermek Sagimbayev, Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova ve Mali İzleme Ajansı Başkanı Janat Elimanov'un raporları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, toplumsal kötülük olarak nitelendirdiği uyuşturucu bağımlılığının uluslararası alanda olduğu gibi ülkesinde de giderek endişe verici boyutlara ulaştığını kaydetti.

Uyuşturucu bağımlılığının birçok genci geleceğinden mahrum bıraktığına ve toplum sağlığına doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Tokayev, dünyadaki uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu kaçakçılığındaki eğilimlerin endişe verici hale geldiğini vurguladı.

Tokayev, uyuşturucu bağımlılığının ulusal güvenliği de kapsadığına işaret ederek, uyuşturucu ticaretine karşı sert bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bu alanda önleyici eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi talimatı veren Tokayev, özellikle gençleri hedef alan yasa dışı madde ve alkol kullanımını romantikleştiren internet ve medya ürünlerinin olumsuz bir eğilim olduğunu söyledi.

Tokayev, her türlü uyuşturucu üretimi ve satışının kesinlikle önlenmesi ve devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, uluslararası organize suçlarla mücadelede etkinliği artırma ve uyuşturucu depoları ve laboratuvarları kuranların deşifre edilmesi talimatı verdi.