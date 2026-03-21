Kazakistan'da Nevruz Bayramı coşkusu

Kazakistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, şenliklerle kutlanıyor. Geleneksel etkinlikler ve milli kıyafetler ile kutlanan bayramda, Cumhurbaşkanı Tokayev de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kazakistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, ülke genelinde düzenlenen şenliklerle coşkuyla kutlanıyor.

"Nevruzname" adıyla 14 Mart'ta başlayan kutlamalar devam ederken, başkent Astana'daki meydanlar Nevruz Bayramı için hazırlandı."

Geleneksel Kazak köyü konseptiyle düzenlenen alanlarda ziyaretçiler çadır evleri gezebiliyor, kartal ve çoban köpekleriyle fotoğraf çektirebiliyor.

Kutlamalar kapsamında güreş, asık atu (aşık kemiği oyunu) ve arkan tartış (urgan çekme) gibi ata sporlarına ait müsabakalar düzenlenirken, sanatçılar da milli kıyafetlerle sahne alıyor.

Ziyaretçilere, Kazakistan'da bolluğun simgesi olarak her bayram hazırlanan geleneksel "Nevruz koje" içeceği ikram ediliyor.

Uzun süren kış aylarının ardından havaların ısınmaya başladığı Astana'da etkinlikler yoğun katılımla sürüyor.

25 Mart'a kadar sürecek tatil dolayısıyla aileler kutlamalara yoğun ilgi gösterirken, ülke genelinde çeşitli kültürel programlar düzenleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Nevruz Bayramı'nı bu yıl Türkistan şehrinde vatandaşlarla birlikte kutladı.

Tokayev, yayımladığı mesajda, Nevruz'un manevi arınma ve yenilenme zamanı olduğunu belirterek, bayramın ülkeye barış ve refah getirmesini temenni etti.

Nevruz şenlikleri yarın da devam edecek.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
