Haberler

Kazakistan genelinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kazakistan genelinde Kurban Bayramı namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla camilerde bayram namazı kılındı. Başmüftü ve Cumhurbaşkanı Tokayev mesaj yayımladı.

Kazakistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla camilerde bayram namazı kılındı.

Ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, birlik ve kardeşliğin simgesi olan bu mübarek günü idrak etmek amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti.

Kazakistan'daki tüm camilerde imamlar, cemaate Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi, kurban ibadetinin tarihi ve hikmeti üzerine vaaz verdi. Bayram namazının ardından ülkenin huzuru, güvenliği ve refahı için dualar edildi.

Öte yandan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Taganulı, başkent Astana'daki Hazret Sultan Camisi'nde bayram namazını kıldırarak cemaate hitap etti.

Başmüftü konuşmasında, "Müslümanların büyük bayramı olan mübarek Kurban Bayramı hepimize kutlu olsun. Kurban kesmek, etini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, akrabaları ziyaret etmek, bayramlaşmak ve çocuklara hediyeler vermek atalarımızdan gelen güzel geleneklerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Bayram namazının ardından Başmüftü, Kazakistan'ın huzuru ve geleceği için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Tokayev'den bayram mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Saygıdeğer vatandaşlarım, mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun" sözleriyle başlanan mesajda Tokayev, bayramın Müslümanlar tarafından büyük değer gördüğünü bildirdi.

Tokayev, Kurban Bayramı'nda vatandaşların, başkalarına yardım eli uzatmanın, büyüklere saygı göstermenin, küçüklere sevgi ve hürmetle yaklaşmanın ve ülkenin geleceğine yönelik ortak sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradığına işaret ederek "Bu dönem aynı zamanda adalet, insanlık, düşünce ve vicdan temizliğini esas alan İslam öğretisinin hikmetini doğru anlamaya ve onun manevi mirasını daha derinden tanımaya katkı sağlayan özel bir zamandır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 842 yıllık Ulu Cami'de bayram namazı yoğunluğu

842 yıllık cami bu sabah dolup taştı
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu ağır oldu