- Kazakistan'da eğitime kar engeli

ASTANA - Kazakistan'ın başkenti Astana'da son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da hafta sonu başlayan ve etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Astana Eğitim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite 1. ve 2. sınıflarda eğitime ara verildiği kaydedildi. Ulaşımda da aksamaların meydana geldiği Astana'daki Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanında bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

Kar temizleme çalışmaları sürüyor

Astana Valiliğinden yapılan açıklamada, başkentte kar küreme araçları ile temizlik çalışmalarına devam edildiği belirtilirken, "Şehirden gece boyunca bin 671 kamyon kar çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Astana'da nisan ayı yağış normalinin 22 milimetre olduğu fakat 3 gündür devam eden kar yağışının bu rakamın üzerine çıkarak 37,6 milimetreye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüs duraklarında bekleyen kişilerin karların temizlenmemesinden şikayet ettiği ve zaman zaman otobüsleri itmek zorunda kaldığı görüldü.