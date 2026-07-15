Astana'da 15 Temmuz Şehitleri 10. Yılında Anıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 kişi, darbe girişiminin 10'uncu yılında dualarla anıldı.

Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Kazakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kazakistan Temsilcisi Ahmet Budan, Astana'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, iki ülkenin milli marşları okundu. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'un 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan video mesajı katılımcılara izletildi.

Törende konuşan Büyükelçi Kapucu, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin demokrasi tarihinin en kritik sınavlarından birini verdiğini belirterek, "15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 253 vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce vatandaşımız yaralandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yüz binlerce vatandaşımız meydanlara çıkarak bu hain darbe girişimini engelledi ve tehdidi bertaraf etti." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Kapucu, "Şu ana kadar Türkiye'de 750 binin üzerinde kişi terör örgütü üyeliğinden yargılandı. Binlerce kişinin yargı süreci devam ediyor, halen 10 binin üzerinde kişi terör örgütü üyeliğinden cezaevlerinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün aradan geçen 10 yıla rağmen gizli yapılanmasını sürdürmeye çalıştığını belirten Kapucu, "Son birkaç gün içerisinde yaklaşık 1000 kişi hakkında soruşturma ve yakalama kararı alındı. Bu durum, örgütün kendisini gizlemeyi başaran yapısını korumaya çalıştığını gösteren önemli işaretlerden biridir." dedi.

FETÖ'nün faaliyetlerini eğitim kurumları üzerinden yürüttüğüne dikkati çeken Kapucu, "Örgüt, eğitim faaliyetlerini masum bir görünüm altında kullanarak 160'tan fazla ülkede kendisini gizlemeyi başardı ve bu ülkelerde önemli kazanımlar elde etti. Türkiye'deki darbe girişimi de sadece Türkiye içinden değil, yabancı unsurların teşvikiyle başlatılmış bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kapucu, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler açısından güvenlik tehdidi oluşturduğuna işaret ederek, "Bu örgüt sadece Türkiye için bir tehdit değildir. Faaliyet gösterdiği her ülkede bir güvenlik sorunudur. Biz de dost ve kardeş ülkeleri kendi tecrübelerimiz ışığında uyarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında örgütle mücadelenin sürdüğünü kaydeden Kapucu, "Çok sayıda eğitim kurumu devralındı, çok sayıda eğitim kurumu kapatıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya Parlamenterler Meclisi başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıması mücadelemiz açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kapucu, Kazakistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin meşru hükümetine verdiği desteği hatırlatarak, "Kazakistan hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, Kazakistan dahil yurt dışında faaliyet gösteren FETÖ yapılanmalarının çökertilmesi ve deşifre edilmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Günümüzde hibrit tehditlerin önem kazandığını dile getiren Kapucu, "FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanması büyük ölçüde sona erdirilmiş olsa da küresel faaliyetlerini yakından takip ediyor, özellikle medya ve sosyal medya üzerinden Türkiye'nin istikrarını hedef alan girişimlerini dikkatle izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapucu, konuşmasını, "Hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidimizi rahmetle anıyor, 2 binin üzerindeki gazimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, hiçbir etnik köken veya siyasi ayrım gözetmeksizin terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." sözleriyle tamamladı.

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, program 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.