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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yarın Türkiye’ye geliyor

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yarın Türkiye’ye geliyor
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Tokayev'in temaslarında, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor.

(ANKARA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Tokayev'in temaslarında, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesaından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran açıklamasında, "Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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