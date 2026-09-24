Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 9 asker için 25 Eylül'ü ulusal yas günü ilan etti

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Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen askeri tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize savrulan ve hayatını kaybeden askerler için yarın "ulusal yas günü" ilan edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Mangistau eyaletinde askeri tatbikat sırasında meydana gelen olayda, hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül'ün "ulusal yas günü" ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Tokayev, olayda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi, hükümete de olayın tüm yönleriyle araştırılması ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması için gereken tüm tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Denizde 7 askeri arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen eğitim ve muharebe tatbikatı sırasında denizde hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 asker denize savrulmuştu.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 askerin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, 3 askerin ise kurtarıldığını bildirmişti.

Diğer askerlerin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Kazakistan Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA