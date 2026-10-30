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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke"

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke"

Kaynak: AA
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