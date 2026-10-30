Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke"

Kaynak: AA