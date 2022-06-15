Kazada yaralanan avukat Hüsna, kurtarılamadı (2) TOPRAĞA VERİLDİGümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Avukat Hüsna Turhan için cenaze namazı kılındı. TOPRAĞA VERİLDİ Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Avukat Hüsna Turhan için cenaze namazı kılındı. Kelkit ilçesinde kılınan cenaze namazına Turhan'ın yakınlarının yanı sıra Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Baro Başkanı Avukat Metin Aslan, Bayburt Barosu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci ile vatandaşlar katıldı Kılınan namazının ardından Turhan'ın cenazesi ilçedeki aile mezarlığına defnedildi. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI DURUŞMASINA GİDİYORDU 4 yıllık avukat olan Hüsna Turhan'ın Şiran ilçesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen bir davaya katıldığı, ardından kullandığı otomobille Kelkit ilçesinde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek ölümlü trafik kazası davasına yetişmeye çalıştığı öğrenildi. Turhan'ın davada sanık avukatlığını üstlendiği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Güncel Onur Aydın Şiran Aziz Güncel Haberler

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