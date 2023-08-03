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Kazada tırın camından içeri giren demir çubuklar nedeniyle 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Batman'da bir tır, üzerinde demir çubuklar olan kamyonete çarptı. Kazada demir çubukların tırın camından içeriye girmesi sonucu 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi. Olay, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde hareketler sergileyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır, üzerinde demir çubukların bulunduğu kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın camından içeriye giren demir çubuklar, 19 yaşındaki E.C.'nin başına isabet etti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada tırın camından içeri giren demir çubuklar nedeniyle 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da bir tır, üzerinde demir çubuklar olan kamyonete çarptı. Kazada demir çubukların tırın camından içeriye girmesi sonucu 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Olay, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde hareketler sergileyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır, üzerinde demir çubukların bulunduğu kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın camından içeriye giren demir çubuklar, 19 yaşındaki E.C.'nin başına isabet etti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel

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