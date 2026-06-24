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Şehit Uzman Çavuş Samet Karabulut, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Samet Karabulut, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Van-Erciş kara yolunda hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut (27), memleketi Adana'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Kazada 4 asker arkadaşı ve sivil araç sürücüsü yaralanırken, şehidin babası Zeki Karabulut oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

VAN-Erciş kara yolunda hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Samet Karabulut (27), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolundaki kırsal Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karabulut'un cenazesi de hava yoluyla Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na gönderildi.

OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bekar olduğu belirtilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na getirildi. Tören mangasının omuzladığı tabut, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında musalla taşına konuldu. Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, şehidin ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı. Tören sırasında baba Zeki Karabulut, Vali Yavuz ve Kurtoğlu'nun desteğiyle ayakta durabildi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Baba Karabulut, şehit oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tören mangasının cenaze aracına yüklediği Samet Karabulut, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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