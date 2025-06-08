Şehit Polis Memuru Eşi, Eşini Fotoğraflarla Andı

Şehit Polis Memuru Eşi, Eşini Fotoğraflarla Andı
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde İlknur Yiğit (27), kazada şehit düşen eşi polis memuru Yiğit Can Yiğit'i (27), önce ve sonra çektirdiği fotoğraflarla andı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde İlknur Yiğit (27), kazada şehit düşen eşi polis memuru Yiğit Can Yiğit'i (27), önce ve sonra çektirdiği fotoğraflarla andı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, 13 Kasım 2024'te atış eğitim alanında yaşanan kazada şehit oldu. Yiğit'in cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

'SEN HUZURLA KAL SEVGİLİM'

Şehidin eşi İlknur Yiğit, Kurban Bayramı'nda sosyal medyada yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Şehit eşi ile fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına giden İlknur Yiğit, bu kez eşinin çerçeveli fotoğrafını kucağına alarak fotoğraf çektirdi. İki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan İlknur Yiğit, "Geçen yıl birlikte evimizde kurbanımızı keserken bu yıl ne birlikteyiz ne de evimizde. Sen hep huzurla kal sevgilim, her sefanda yanında olduğum gibi her cefanda da yanındayım. İyi ki senin eşinim, iyi ki varsın. Nerelerde olduğunu göremediğim o yerlerde ilk Kurban Bayramın mübarek olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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