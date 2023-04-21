Kazada ölen İlkay ile dedesi son yolculuklarına uğurlandı

KARAMAN'da bariyerleri devirip, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halindeki otomobilin üzerine düşen hafif ticari araçta yaşamını yitiren sürücü Mehmet Altın (67) ile torunu İlkay Kalaycı (27), toprağa verildi. Sürcünün yaralı kızı Melisa Altın'ın tedavisi ise devam ediyor.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ereğli kavşağında meydana geldi. Mehmet Altın yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıktı. Demir bariyerleri deviren araç ters dönüp, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halinde olan Mahmut Güneş yönetimindeki 70 DD 184 plakalı otomobilin üzerine düştü. Sürücü Mehmet Altın olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı. Otomobil sürücüsü Güneş ise kazayı yarala almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralı Melisa Altın ve İlkay Kalaycı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alınca olay yerine gelen Soner Altın, araç içinde sıkışan babası Mehmet Altın'ın cansız bedenine sarılıp, ağladı. Soner Altın güçlükle uzaklaştırılırken, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Altın'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.