Kazada oğlunun öldüğünü öğrenen babanın acısı yürek dağladı

Manisa'da hafif ticari araç köprü demirlerine saplandı: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluk demirlerine saplandı. Kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay yerinde oğlunun ölüm haberini alan babasının acısı yürekleri dağladı.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Alpaguter idaresindeki 45 EE 268 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Safran Çayı köprüsünün korkuluk demirlerine saplandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Alpaguter'in köprünün korkuluk demirlerine saplanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz kaza yerine gelen baba Yılmaz Alpaguter, oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba Alpaguter, gözyaşlarına boğuldu. Ambulansa alınan baba Alpaguter hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Alper Alpaguter'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.