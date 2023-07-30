Kazada hayatını kaybeden terör gazisi, memleketi Turgutlu'da toprağa verildi

MANİSA - İzmir Bornova'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden terör gazisi Mustafa Bayram memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde 26 Temmuz 2012 tarihinde askeri görevini yaptığı sırada mayına basarak ağır yaralanarak gazi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Bayram gece 00.30 sıralarında İzmir Bornova'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazi Mustafa Bayram bugün ikindi namazına müteakip düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Turgutlu'da toprağa verildi.

Ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu

2012 yılında mayına basarak ağır yaralanan ve gördüğü tedavinin ardından Turgutlu'ya getirilen gazi Mustafa Bayram ilçede büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Gazi Mustafa'nın kazada hayatını kaybetmesi ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

Ölümüyle ailesini ve Turgutlu'yu yasa boğan gazi Mustafa Bayram'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Manisa'nın Turgutlu İlçesine getirildi. Askeri törenle baba ocağına getirilerek helallik alınan Bayram'ın cenazesi ardından Dereköy Camii'ne geldi. Bayram için düzenlenen cenaze törenine babası Orhan Bayram, annesi Cennet Bayram ve yakınlarının yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ersin Sağlam, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Orhan Bayram'ın metanetini koruduğu görülürken, anne Cennet Bayram'ın oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Gazi Bayram'ın cenazesi ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığında gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.