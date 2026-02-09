Haberler

Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşları ile gezmeye çıkan Bahar Taş, kiraladıkları teknede yaşamını yitirdi. Cenazesi Aydın'ın Efeler ilçesine getirildi ve cemevinde düzenlenen törenin ardından Çeştepe Mezarlığı'na defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşları ile gezmeye gelen ve kiraladıkları teknede yaşamını yitiren Bahar Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'ne getirildi. Taş için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Taş, törenin ardından Çeştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
