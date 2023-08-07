Konya'da meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve biri tramvay yoluna düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan otomobillerden biri tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

KONYA - Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobillerden biri tramvay yoluna düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belh Caddesi istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 07 FRZ 77 plakalı otomobil ile 16 AVL 716 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle demir korkulukları aşan 07 plakalı araç tramvay yoluna düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, tramvay seferleri ise bir süreliğine aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.