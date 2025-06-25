Kaza Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Verildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nurettin Sezgin'in cenazesi Kumlu Mahallesi'nde defnedilirken, Azad Hasar'ın cenazesi ise memleketi Van'a uğurlandı.
ÖLENLERDEN BİRİ DEFNEDİLDİ, DİĞERİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nurettin Sezgin'in (44) cenazesi, işlemlerinin ardından kırsal Kumlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Azad Hasar'ın (23) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hasar'ın, memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel