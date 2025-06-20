Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Umut Güzey İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Kurban Bayramı'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Umut Güzey, Beyoğlu'ndaki okulunda düzenlenen bir törenle anıldı. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından karanfiller bırakılırken, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da öğrenci için başsağlığı diledi.

Ailesiyle Kurban Bayramı için memleketi Tokat'a giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilkokul birinci sınıf öğrencisi Umut Güzey (7) Beyoğlu'ndaki okulunda karne gününde düzenlenen törenle anıldı.

1 Haziran'da, Tokat-Reşadiye kara yolu Darıderesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra yaşamını yitiren Güzey için Beyoğlu'ndaki İhsan Şerif İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Öğrencinin okuduğu birinci sınıftaki törene sınıf arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da katıldı.

Sınıf arkadaşları, Güzey'in sırasına karanfiller bıraktı, onun için dua etti.

Kaymakam Atasoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda öğrencinin ailesine başsağlığı dileyerek, "Umut hep bizimle olacak, seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Umut Güzey, Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi'nde 17 Haziran Salı günü ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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