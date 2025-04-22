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Kaytazdere Belediye Başkanı Çitil: 'Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyacağız'

Kaytazdere Belediye Başkanı Çitil: 'Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyacağız'
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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, yaptığı basın açıklamasında 1950'lerde inşa edilen köy okulunu restore ederek müze yapmayı ve bölgedeki turizmi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çitil, Çamlık Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, bir yılda gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Çitil, 1950 yıllarda yapılan köy meydanında bulunan okulu restore ederek, çok amaçlı kullanmak ve okulu müze yaparak gelecekteki kuşaklara kültürel miras bırakmak istediklerini söyledi.

Kaytazdere'nin mavi bayraklı plajları olduğunun altını çizen Çitil, "Kaytazdere'de 2 mavi bayraklı plajımız var. Mavi Bayrak Projesi ile farklı etkinlikler yapıyoruz. Amacımız beldemizde turizmi gelirlerini artırmaktır." dedi.

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Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel
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