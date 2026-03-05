Haberler

Kayseri'de pastane işletmecisi Yunanistan'daki aşçılık yarışmasında birinci oldu

Güncelleme:
Kayseri'den pastane işletmecisi Sema Bayram, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Güney Avrupa Aşçılık Yarışması'nda şeker hamurundan yaptığı sanatsal çalışmasıyla birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı.

Kayseri'de pastane işletmecisi olan Sema Bayram, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Güney Avrupa Aşçılık Yarışması'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, ERÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Çanakçı ve pastane işletmecisi Bayram katıldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen şeflerin ve gastronomi profesyonellerinin yer aldığı yarışmada, Türk ekibinin hazırladığı ürünler beğeni topladı.

Yarışmada, Bayram, şeker hamurundan yaptığı sanatsal çalışmasıyla altın madalya kazandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
