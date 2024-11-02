Üye Girişi
Haberler

Kayseri Zabıta Ekipleri 1300 Talebi Yerine Getirdi

Kayseri Zabıta Ekipleri 1300 Talebi Yerine Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, son bir ayda Alo 153 İletişim Merkezi ve diğer kanallar üzerinden ulaşılan yaklaşık 1300 talebi başarılı bir şekilde yerine getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ay içerisinde yaklaşık 1300 talebi yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru için sorumluluk alanındaki pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde vatandaşlar tarafından zabıtanın sorumluğunda bulanan konularda Alo 153 İletişim Merkezi'ne, zabıta hattına ve şahsen bildirilen yaklaşık 1300 talep yerine getirildi.

Ekipler ayrıca, servis araçlarından taksilere, marketlerden çevre kirliliğine sosyal hayatı etkileyen her konuda çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"

 Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi
9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.