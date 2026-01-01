Kayseri'de yılın ilk gününde kar ve sis
Kayseri'de yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı ve sis, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklıkları eksi derecelere düşerken, belediye ve Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.
KAYSERİ'de yeni yılın ilk gününde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu.
Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kent, yeni yılın ilk gününe kar ve sisle uyandı. Havanın eksi dereceleri bulduğu kentte, belediye ve Karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel