Haberler

Kayseri'de ulaşıma 2,4 milyar liralık yatırım

Kayseri'de ulaşıma 2,4 milyar liralık yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte toplam 5 yeni katlı kavşak ile birlikte 16 kilometrelik yol düzenlemesi yapılacağını ve yatırımların toplam bedelinin 2,4 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu projeler, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve trafik sorunlarını kalıcı çözümlerle çözmeyi hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 yeni katlı kavşakla birlikte toplam 16 kilometrelik yol düzenlemesi gerçekleştirileceğini belirterek, yatırımların toplam bedelinin 2,4 milyar lira olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamlanan 29 Ekim Katlı Kavşağı, yapımı devam eden DSİ Katlı Kavşağı, planlama sürecindeki Kertmeler Katlı Kavşağı, 15 Temmuz Bulvarı HES Katlı Kavşağı ve Osman Kavuncu Bulvarı OSB Katlı Kavşağı ile kent trafiğinde yeni bir dönem hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı kalıcı ve planlı çözümler ürettiklerini belirterek, ulaşım yatırımlarının süreceğini ifade etti.

Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin şehir trafiğini rahatlatacağını anlatan Büyükkılıç, özellikle yoğun saatlerde kilitlenen bölgelerde kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Toplam 5 yeni katlı kavşak projesiyle 16 kilometrelik yol düzenlemesi yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, 2,4 milyar liralık yatırımın, Kayseri'nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını kaydetti.

Büyükkılıç, kenti geleceğe hazırladıklarına belirterek, artan araç sayısı ve şehirleşme hızına paralel olarak planlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar