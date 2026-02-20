Kayseri'de ulaşıma 2,4 milyar liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 yeni katlı kavşakla birlikte toplam 16 kilometrelik yol düzenlemesi gerçekleştirileceğini belirterek, yatırımların toplam bedelinin 2,4 milyar lira olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamlanan 29 Ekim Katlı Kavşağı, yapımı devam eden DSİ Katlı Kavşağı, planlama sürecindeki Kertmeler Katlı Kavşağı, 15 Temmuz Bulvarı HES Katlı Kavşağı ve Osman Kavuncu Bulvarı OSB Katlı Kavşağı ile kent trafiğinde yeni bir dönem hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı kalıcı ve planlı çözümler ürettiklerini belirterek, ulaşım yatırımlarının süreceğini ifade etti.

Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin şehir trafiğini rahatlatacağını anlatan Büyükkılıç, özellikle yoğun saatlerde kilitlenen bölgelerde kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Toplam 5 yeni katlı kavşak projesiyle 16 kilometrelik yol düzenlemesi yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, 2,4 milyar liralık yatırımın, Kayseri'nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını kaydetti.

Büyükkılıç, kenti geleceğe hazırladıklarına belirterek, artan araç sayısı ve şehirleşme hızına paralel olarak planlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.