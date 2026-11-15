Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Yahyalı'daki Aladağlar'da yaralanan dağcı AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da tırmanış yapan dağcı, Yedigöller ile Hacer Ormanları arasında düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar ve yaralar oluşan dağcı, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da mahsur kalan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aladağlar'a arkadaşlarıyla tırmanış yapmak isteyen N.D, Yedigöller ile Hacer Ormanları arasında düşerek yaralandı.

Vücudunda kırıklar ve yaralar oluşan dağcının arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, yaralı dağcı bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Çin'de Osmanlı rüzgârı! Öğretmen derse fes ve yeniçeri bıyığıyla girdi

Görüntü Türkiye'den değil! Sınıftaki öğrenciler şaşkına döndü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek15

Dev maç çok hızlı başladı

Hindistan'da canlı yayında akılalmaz anlar! Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı

Bu nasıl canlı yayın! Yetkili kamera önünde açıklama yaparken...
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para11

Giderken çuvalla parayı da götürdü!
Ne okuyor ne çalışıyorlar! 'Ev genci' sayısı 4 milyona dayandı23

Ne okuyorlar ne çalışıyorlar! Milyonlarcası "Ev genci" oldu
Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın

Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da bakın ne iş yapıyor
Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek

Aman dikkat! 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı