Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şehit Komiser Yardımcısı'nın Ailesini Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ve kabrini ziyaret ederek dua etti. Ayrıca, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere diplomalarını verdi. Kocasinan Belediyesi ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı köşeyi ziyaretçilere açtı ve hizmet binasını Türk bayraklarıyla donattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Bünyan ilçesindeki ailesini ve şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan ziyaret Cennet Yiğit'in ailesinin evinde oluşturulan "Cennet Yiğit Anı Evi"nde başladı.

Daha sonra Cennet Yiğit'in kabrini ziyaret eden Çiçek ve Büyükkılıç, burada dua etti.

Çiçek ve Büyükkılıç mezuniyet törenine katıldı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılarak mezun öğrencilere diplomalarını verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Çiçek ve Büyükkılıç'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, sağlık kuruluşları temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, "Genç, dinamik, onurumuz olan böyle bir üniversiteyi ve onun mensuplarını tebrik ediyor, Nuh Naci Yazgan büyüğümüze ve tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek ve Büyükkılıç, mezun olma sevinci yaşayan öğrencilere diplomalarını verdi.

Kocasinan Belediyesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı köşe, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz şehit ve gazilerine vefayı ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmayı amaçlayan 39 fotoğrafın yer aldığı köşede, o gece Türkiye genelinde çekilen fotoğraflarla, Kayseri'deki demokrasi nöbetlerini konu alan fotoğraflar yer alıyor.

Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde Kocasinan Belediyesi hizmet binası Türk bayraklarıyla donatıldı.