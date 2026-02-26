Haberler

Kayseri Valisi Çiçek, öğrencilerle iftar yaptı

Kayseri Valisi Çiçek, öğrencilerle iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sümer Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar yaparak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gençlerle sohbet eden Vali Çiçek, öğrencileri geleceğin teminatı olarak nitelendirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar yapan Çiçek, gençlerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Çiçek, yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çiçek, "Kıymetli öğrencilerimizle iftar programında bir araya geldik. Aynı sofrayı paylaşmanın bereketini, gençlerimizin samimiyetini ve gözlerindeki umut ışığını hissettik. Her biri hayalleriyle, azmiyle ve çalışkanlığıyla yarınlarımızın teminatı. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, gençlerimizin yolunu açık etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada

Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa yaptıkları kamerada
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme

İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı

Köprüde can pazarı! Parmaklıkları aştı, polis soluğu yanında aldı
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı