Kayseri Valisi Çiçek, hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya gelerek adalet hizmetlerinin etkinliği ve yargı süreçlerinin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, yargı mensuplarıyla görüş alışverişinde bulanan Çiçek, mesleki tecrübelerini ve değerlendirmelerini paylaşarak, hukuk camiasına yönelik mesajlar verdi.

Adalet hizmetlerinin etkinliği, yargı süreçlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin önemi üzerinde duran Çiçek, bu tür buluşmaların bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Vali Çiçek, toplantıya katılan tüm yargı mensuplarına teşekkür etti.

Programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncay Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
