Kayseri Valisi Çiçek'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, millet iradesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur, sevinç ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara ithaf edilmiş ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için neşeli bir şölen, milletimiz için ise onur dolu bir gündür. Devletimizin sunduğu imkanlar çerçevesinde yürütülen çalışmalarla çocuklarımızın çağın gereklerine uygun şekilde yetişmeleri, kendilerini her alanda geliştirmeleri, milli ve manevi değerlerle donanmaları için yoğun çaba sarf edilmektedir. Geleceğimizi şekillendirecek nesiller, bugünden bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmektedir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."